اخبار الرياضه السعوديه الحزم ينتظر الاتحاد.. والشباب يطمع في نقاط الطائي

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مساء اليوم (الخميس) لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين؛ إذ يستضيف الحزم (المركز 11) نظيره الاتحاد (وصيف الدوري) عند الساعة 6:05م، كما يلتقي فريق الشباب (ثالث الدوري) بضيفه فريق الطائي (المركز 15) عند الساعة 7:50م.

حزم الصمود يهدد النمور

على ملعبه وبين جماهيره يدخل فريق الحزم لقاءه أمام الاتحاد سعياً للعودة للنتائج الإيجابية بعد خسارته بصعوبة من أمام متصدر الدوري فريق ضمك بهدف جاء في الوقت بدل الضائع، ويحتل الحزم المركز الـ11 برصيد 10 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 9 وعليه 11 هدفاً.

أما فريق الاتحاد فإنه يدخل هذا اللقاء بطروف صعبة بعد أن فقد 5 نقاط في آخر لقاءين من تعادل وخسارة ليفقد صدارة الدوري، كما أنه سيعاني من نقص في عدد من لاعبيه الأساسيين، ورغم ذلك فإن الفريق يطمح للعودة بالنقاط الثلاث واستعادة مركز الصدارة إذ يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين ومثلها خسارتين وله من الأهداف 18 وعليه 8 أهداف.

الليث يستعد لاقتناص الفارس

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض فريق الشباب لقاء مهماً أمام ضيفه الطائي، إذ يسعى الليث الأبيض لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد أن انتصر في آخر 3 لقاءات ليقفز للمركز الثالث برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 16 وعليه 11 هدفاً.

أما الطائي فإنه يدخل هذا اللقاء سعياً للعودة للنتائج الإيجابية بعد أن تلقى خسارتين في آخر جولتين أطاحت به للمركز الـ15 ما قبل الأخير برصيد 7 نقاط فقط حصدها من انتصارين وتعادل و5 خسائر وله من الأهداف 8 وعليه 11 هدفاً.

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