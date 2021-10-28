اخبار الرياضه السعوديه أبها يعسكر في الرياض من أجل الفيصلي

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» أن الجهازين الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها قررا أن يعسكر الفريق في مدينة الرياض لمدة أسبوع بعدما يحل ضيفاً على التعاون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سيواجه الفيصلي في المجمعة في منافسات الجولة الـ11 دورياً.

وسيغادر أبها غداً الخميس إلى بريدة، وبعد مواجهة التعاون سيغادر إلى الرياض ليكمل تحضيراته لمواجهة الفيصلي، فيما سيجري الفريق تدريباته خلال الأسبوع المقبل على الملعب الرديف لاستاد الملك فهد الدولي، وعلى ملعب نادي الرياض. ميدانياً، يواصل الفريق تحضيراته لمواجهة التعاون المقبلة بتواجد جميع لاعبيه، فيما فرض المدير الفني للفريق عدداً من الجمل التكتيكية التي ينوي أن يخوض بها اللقاء المقبل.

من جهة أخرى، شهد مران، أمس الأول، حضور أمير منطقة عسير تركي بن طلال، الذي اجتمع برئيس مجلس إدارة النادي الدكتور أحمد الحديثي وأعضاء مجلس الإدارة، وناقشهم في عدد من الأمور التي تهم النادي، كما طالب اللاعبين بضرورة حصد النقاط في المواجهات المقبلة، وذلك بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية في عسير.