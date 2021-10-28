نشرة «عاجل» أخبار السعودية اليوم.. إعطاء 45.4 مليون جرعة لقاح كورونا.. ضبط 300 كجم من القات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر2021، منها: إعطاء أكثر من 45.4 مليون جرعة لقاح كورونا، وضبط 300 كجم من القات المخدر.

ضبط 300 كجم من القات المخدر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط (300) كيلوجرام من القات المخدر داخل مركبة يقودها مواطن في العقد الثالث من العمر، بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر.

إعطاء أكثر من 45.4 مليون جرعة لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى أكثر من 45,475,763 جرعة، منها 24,142,317 جرعة أولى، 21,333,446 جرعة ثانية، وأكدت أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1,697,718 شخص.

المرور يحدد موقف «رخصة العامل الوافد»

حدد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، موقف رخصة العامل الوافد في حالة سفره إلى خارج المملكة وعودته على كفيل جديد.

القبض على مواطن تحرش بامرأة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

هل يعد عدم فحص المركبة مخالفة مرورية؟

أكدت الإدارة العامة للمرور أن نظام المرور يُلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا.

ضبط 10 مواطنين لارتكابهم مخالفات صيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات صيد دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة، وعُثر بحوزتهم على بندقيتي رش شوزن، وبندقيتين هوائيتين، وشباك وأدوات للصيد، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بـ«الفاو»

انتخبت الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحادية عشرة لمدة 3 سنوات، وذلك بإجماع أعضاء الهيئة كافة.

استدعاء السفير اللبناني بسبب تصريحات «قرداحي»

استدعت وزارة الخارجية، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

المملكة تصنف جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله كيانًا إرهابيًّا

صنَّفت المملكةُ العربيَّة السُّعودِيَّة ممثلة في رئاسة أمن الدولة جمعية (القرض الحسن) ومقرها لبنان، كيانًا إرهابيًّا؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم (حزب الله) الإرهابي وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.

«توكلنا» يوضح آلية إثبات الحالة الصحية لكبار السن

حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، إجراءات إثبات الحالة الصحية لمن لا يمتلكون هاتف ذكي ومن أبرزهم كبار السن.

8 خطوات لإصدار وتجديد الشهادة الصحية

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطوات إصدار وتجديد الشهادة الصحية، مشيرة إلى الأنشطة التي تتطلب إصدار شهادة صحية للعاملين.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. موعد بدء حملة تطعيم الإنفلونزا

أخبار السعودية.. إجراء اختبارات محاكية للاختبارات الدولية