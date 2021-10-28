تعطل العدادات الرقمية ببعض إشارات الرياض يربك قادة المركبات

الرياض - محمد عبدالله - أدى تعطل بعض الإشارات الضوئية في شوارع الرياض، وغياب العداد الرقمي عنها، إلى مخاوف لدى قائدي المركبات.

وأبدى عدد من قائدي المركبات قلقهم جراء أوضاع الإشارات؛ ما يضطرهم إلى «فرملة مفاجئة وتعريضهم للخطر»؛ حيث تغير ألوان الإشارات بشكل مفاجئ، وفق تقرير لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

كان المرور السعودي، أكد أهمية التزام قائد المركبة عند الوصول إلى الإشارة الضوئية.

وذكر المرور أنَّه يجب عند الوصول إلى إشارة ضوئية الالتزام بعدم تجاوز خط المشاة أو الخط المرسوم عند إضاءة إشارة المرور، باللونين الأحمر أو البرتقالي، ما عدا أماكن الالتفاف المخصصة.

وشدد على أهمية الوقوف على مسافة تمكن السائق من رؤية الإشارة الحمراء حين تكون مضاءة، وعند عدم وجود منطقة لسير المشاة أو خط للوقوف.

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