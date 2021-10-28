وزارة الصحة: فائدتان للجرعة التنشيطية لمن هم أقل من 18 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة فوائد الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا للفئة أقل من 18 عامًا، مشيرة إلى أن هذه الجرعة تعطي مناعة أكبر وتحمي من المضاعفات الحادة

وأكدت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الجرعة التنشيطية تنشط المناعة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

فوائد الجرعة التنشيطية

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الجرعة التنشيطية لمن هم أقل من 18 عامًا تقلل من خطر الإصابة والتنويم في المستشفيات والوفاة من الفيروس.

وكذلك تنشط مناعة العاملين في بيئات العمل التي من الممكن أن تزيد فرص انتقال الفيروس مثل المستشفيات وغيرها، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة إن أعراض الجرعة التنشيطية لا تختلف عن أعراض الجرعة الأولى أو الثانية المتفق عليها، لافتة إلى أن اللقاح المتاح للجرعة التنشيطية هو فايزر، بيونتك بغض النظر عن اللقاح المستخدم في الجرعتين الأوليين.

وحول الإصابة السابقة بكورونا تكفي، قالت وزارة الصحة، إن الإصابة السابقة لا تؤثر على قرار الحاجة للجرعة التنشيطية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل أسبوع عن إتاحة الجرعة التنشيطية للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر، مشيرة إلى إمكانية حجز موعد.

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