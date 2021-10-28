ضبط مقيمين نشرا إعلانا احتياليا لتعديل الحالة الصحية في توكلنا

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القبض على 3 أشخاص ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والآداب، وتعقُّب...
أهالي المجاردة يتصدون للتشوه البصري
ساهم أهالي المجاردة في معالجة التشوه البصري بمحافظتهم، في وقت تواصل البلدية جهودها لتحسين المشهد الحضري.وأثنى رئيس البلدية أحمد...
دعم مالي لـ 1500 مزارع ومربي نحل
كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج»، استهداف تسجيل ودعم نحو 1500 مزارع ليمون وعنب...
1000 روبوت ومضخة لتعقيم المسجد الحرام
بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية، تواصل توافد المعتمرين والمصلين على الحرم المكي لأداء مناسك العمرة والصلاة، وسط منظومة من الخدمات...
شركات عمرة: نقدم الخدمة وفقا للنظام
حدد عدد من شركات العمرة عددا من الأسباب، التي تخلي مسئوليتها عن تأخر مغادرة المعتمرين وإيقاف شركات العمرة، بعد فرض غرامات مليونية...
تساقط للصخور وسيول في الباحة وعسير
هطلت، أمس، أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، وامتدت إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، تخللتها...
الفوطة ذاكرة الرياض الخضراء
تعد حديقة «الفوطة» بوسط الرياض إحدى معالم العاصمة منذ القدم، فهي الأقدم، وشهدت خلال 65 عاما مضت تحولات وتطورات، واكبت ما شهدته...
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