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"المعلمي" يبحث سبل التعاون مع الممثلة الدائمة لجمهورية بالاو 

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بنيويورك الليلة، بالممثلة الدائمة لجمهورية بالاو المعينة حديثاً لدى الأمم المتحدة إيلانا سي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في أروقة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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