شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمي" يبحث سبل التعاون مع الممثلة الدائمة لجمهورية بالاو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بنيويورك الليلة، بالممثلة الدائمة لجمهورية بالاو المعينة حديثاً لدى الأمم المتحدة إيلانا سي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في أروقة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.