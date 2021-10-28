شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض أفلام مهرجان البحرين السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعالية عروض أفلام الدورة الأولى من مهرجان البحرين السينمائي – دورة فريد رمضان – بعرض الفيلم السعودي الروائي الطويل "أربعين عاما وليلة" للمخرج محمد الهليل.

وتستضيف الفعالية 5 من مختارات الأفلام السعودية الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة التي فازت بجوائز النخلة الذهبية في الدورة السابعة من مهرجان أفلام السعودية التي أقيمت في شهر يوليو 2021، ويشهد المهرجان حضور عدد من صناع السينما السعوديين من مخرجين وفنانين.

بالاضافة لذلك، تعرض فعالية الأفلام 91 فيلما قصيرا شاركت في مسابقة المهرجان في كافة فئاتها، إذ شهدت مسابقة المهرجان مشاركة أكثر من 400 فيلم قصير من جميع أنحاء الوطن العربي وعبر لجان تحكيم في مختلف الفئات.