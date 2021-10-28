شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبيل الصناعية» تحصد جائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت مدينة الجبيل الصناعية، أمس الأربعاء، على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021، وذلك خلال المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم في الجمهورية الكورية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. أحمد آل حسين؛ لاستلام الجائزة ورفع راية المملكة العربية السعودية في أبرز المحافل التعلم العالمية.

تعليم مستمر

من ناحيته، أوضح د. أحمد آل حسين أن مدينة الجبيل الصناعية تواصل رحلة التعليم المستمر، من خلال الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيده الله -، مهندس رؤية التطوير.

جهد دؤوب

وأشار إلى الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلمان، مؤكدًا الجهد الدؤوب الذي يقوم به منسوبو قطاع التعليم، وكافة القطاعات والإدارات بالهيئة الملكية بالجبيل، والتي استطاعت رفع علم المملكة العربية السعودية بكل فخر في أبرز محافل التعلم العالمية، محققة جائزة اليونسكو العالمية لمدن التعلم 2021.

قدرات بشرية

وأضاف آل حسين أن هذا الإنجاز يأتي مواكبًا لإطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق الرؤية والذي يمثل إستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا من خلال المبادرات، التي تستهدف تطوير المهارات عبر إتاحة فرص التعلم المختلفة مدى الحياة.

صناعة الإنجازات

وشدد على أن المدينة لا تتوقف عن صناعة الإنجازات بطرق تكاملية مستدامة، وتصنع المعرفة بنفس النهج من خلال تكامل المؤسسات والبرامج التعليمية المختلفة.