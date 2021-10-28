جدد سكان مخطط منح واحة جليل شمال محافظة الطائف مطالبهم للجهات المختصة للارتقاء بالخدمات البلدية من سفلتة، وإنارة وإيصال التيار الكهربائي والماء، ليتسنى لهم السكن في مساكنهم.
حيث تلقت “الخليج 365” شكاوى العديد من أهالي مخطط واحة جليل بالطائف “المنح” يشتكون من عدم وجود خدمات بلدية أو كهرباء والماء على الرغم من الحاجة الماسة إلى ذلك، مبيّنين أنه على الرغم من وجود أكثر من قرابة ثلاثمائة منزل جاهز للسكن، قرابة ١٥٠ عمارة عظم، توقف ملاكها عن البناء حتى يتم إيجاد حل لتلك الخدمات المهمة والضرورية.
وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول لهم بشكل عاجل في عديد من المباني جاهزة للسكن ولكن لم يصلها التيار الكهربائي أو المياه أو الخدمات الأخرى.
يُشار إلى أن أمانة الطائف ممثلة بوكالة المشاريع أعلنت يوم أمس تنفيذ أعمال السفلتة وتأهيل الشوارع بأحياء مخططات منح وادي جليل.
أهالي واحة جليل بالطائف ينتظرون الخدمات الأساسية من سفلتة وكهرباء وماء
سعود الدعجاني الخليج 365 2021-10-28
جدد سكان مخطط منح واحة جليل شمال محافظة الطائف مطالبهم للجهات المختصة للارتقاء بالخدمات البلدية من سفلتة، وإنارة وإيصال التيار الكهربائي والماء، ليتسنى لهم السكن في مساكنهم.
حيث تلقت “الخليج 365” شكاوى العديد من أهالي مخطط واحة جليل بالطائف “المنح” يشتكون من عدم وجود خدمات بلدية أو كهرباء والماء على الرغم من الحاجة الماسة إلى ذلك، مبيّنين أنه على الرغم من وجود أكثر من قرابة ثلاثمائة منزل جاهز للسكن، قرابة ١٥٠ عمارة عظم، توقف ملاكها عن البناء حتى يتم إيجاد حل لتلك الخدمات المهمة والضرورية.
وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول لهم بشكل عاجل في عديد من المباني جاهزة للسكن ولكن لم يصلها التيار الكهربائي أو المياه أو الخدمات الأخرى.
يُشار إلى أن أمانة الطائف ممثلة بوكالة المشاريع أعلنت يوم أمس تنفيذ أعمال السفلتة وتأهيل الشوارع بأحياء مخططات منح وادي جليل.
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443
12:57 AM
جددوا مطالبهم للجهات المختصة بسرعة الارتقاء بها ليتسنى لهم السكن في بيوتهم
جدد سكان مخطط منح واحة جليل شمال محافظة الطائف مطالبهم للجهات المختصة للارتقاء بالخدمات البلدية من سفلتة، وإنارة وإيصال التيار الكهربائي والماء، ليتسنى لهم السكن في مساكنهم.
حيث تلقت “الخليج 365” شكاوى العديد من أهالي مخطط واحة جليل بالطائف “المنح” يشتكون من عدم وجود خدمات بلدية أو كهرباء والماء على الرغم من الحاجة الماسة إلى ذلك، مبيّنين أنه على الرغم من وجود أكثر من قرابة ثلاثمائة منزل جاهز للسكن، قرابة ١٥٠ عمارة عظم، توقف ملاكها عن البناء حتى يتم إيجاد حل لتلك الخدمات المهمة والضرورية.
وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول لهم بشكل عاجل في عديد من المباني جاهزة للسكن ولكن لم يصلها التيار الكهربائي أو المياه أو الخدمات الأخرى.
يُشار إلى أن أمانة الطائف ممثلة بوكالة المشاريع أعلنت يوم أمس تنفيذ أعمال السفلتة وتأهيل الشوارع بأحياء مخططات منح وادي جليل.
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