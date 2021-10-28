قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جعلنا نعيد اكتشاف بلادنا وقدراتنا ومواردنا وإمكانياتنا، وكأننا إزاء وطن وسعودية جديدة حتى على مستوى المفردات.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي “يا هلا بالعرفج” على شاشة “روتانا خليجية” مع الإعلامي “مفرح الشقيقي”، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الأستاذ “صلاح الغيدان”، تحدث فيه عن علاقته بالمشي والقرارات المصيرية التي اتخذها وهو يمشي، كما شجَّع من خلاله الشباب على الاتجاه إلى القطاع الخاص.
ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب الأستاذ الكبير “محمد القشعمي” (النشاط الثقافي السعودي المبكر في مصر)، وأعرب فيه عن إعجابه بالمؤلف، كما أنه يعتبره المؤرخ الأول في السعودية.
أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لـ”صالح الصالح”، يتحدث فيه عن تنمُّر بعض لاعبي الأندية. وقال عامل المعرفة إن تمرد وتنمُّر بعض اللاعبين سلبي؛ لأن الكيان أكبر من اللاعب، ولاعبو الهلال أقل اللاعبين تمردًا.
وفي سياق سيرة وتر يروي العرفج قصة أغنية “مالي على الحب اعتراض” لفنان العرب “محمد عبده”، الذي استعان فيها بأربعة من الأصدقاء لاستحضار معلومات القصة.
بالفيديو.. في “يا هلا بالعرفج”: الأمير محمد بن سلمان جعلنا نعيد اكتشاف بلادنا وقدراتنا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-28
قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جعلنا نعيد اكتشاف بلادنا وقدراتنا ومواردنا وإمكانياتنا، وكأننا إزاء وطن وسعودية جديدة حتى على مستوى المفردات.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي “يا هلا بالعرفج” على شاشة “روتانا خليجية” مع الإعلامي “مفرح الشقيقي”، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الأستاذ “صلاح الغيدان”، تحدث فيه عن علاقته بالمشي والقرارات المصيرية التي اتخذها وهو يمشي، كما شجَّع من خلاله الشباب على الاتجاه إلى القطاع الخاص.
ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب الأستاذ الكبير “محمد القشعمي” (النشاط الثقافي السعودي المبكر في مصر)، وأعرب فيه عن إعجابه بالمؤلف، كما أنه يعتبره المؤرخ الأول في السعودية.
أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لـ”صالح الصالح”، يتحدث فيه عن تنمُّر بعض لاعبي الأندية. وقال عامل المعرفة إن تمرد وتنمُّر بعض اللاعبين سلبي؛ لأن الكيان أكبر من اللاعب، ولاعبو الهلال أقل اللاعبين تمردًا.
وفي سياق سيرة وتر يروي العرفج قصة أغنية “مالي على الحب اعتراض” لفنان العرب “محمد عبده”، الذي استعان فيها بأربعة من الأصدقاء لاستحضار معلومات القصة.
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443
12:04 AM
قال نحن أمام وطن وسعودية جديدة
قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جعلنا نعيد اكتشاف بلادنا وقدراتنا ومواردنا وإمكانياتنا، وكأننا إزاء وطن وسعودية جديدة حتى على مستوى المفردات.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي “يا هلا بالعرفج” على شاشة “روتانا خليجية” مع الإعلامي “مفرح الشقيقي”، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الأستاذ “صلاح الغيدان”، تحدث فيه عن علاقته بالمشي والقرارات المصيرية التي اتخذها وهو يمشي، كما شجَّع من خلاله الشباب على الاتجاه إلى القطاع الخاص.
ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب الأستاذ الكبير “محمد القشعمي” (النشاط الثقافي السعودي المبكر في مصر)، وأعرب فيه عن إعجابه بالمؤلف، كما أنه يعتبره المؤرخ الأول في السعودية.
أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لـ”صالح الصالح”، يتحدث فيه عن تنمُّر بعض لاعبي الأندية. وقال عامل المعرفة إن تمرد وتنمُّر بعض اللاعبين سلبي؛ لأن الكيان أكبر من اللاعب، ولاعبو الهلال أقل اللاعبين تمردًا.
وفي سياق سيرة وتر يروي العرفج قصة أغنية “مالي على الحب اعتراض” لفنان العرب “محمد عبده”، الذي استعان فيها بأربعة من الأصدقاء لاستحضار معلومات القصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": الأمير محمد بن سلمان جعلنا نعيد اكتشاف بلادنا وقدراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.