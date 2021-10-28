بالفيديو.. في “يا هلا بالعرفج”: الأمير محمد بن سلمان جعلنا نعيد اكتشاف بلادنا وقدراتنا

محمد بن مسعود - الدمام - قال نحن أمام وطن وسعودية جديدة

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- جعلنا نعيد اكتشاف بلادنا وقدراتنا ومواردنا وإمكانياتنا، وكأننا إزاء وطن وسعودية جديدة حتى على مستوى المفردات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي “يا هلا بالعرفج” على شاشة “روتانا خليجية” مع الإعلامي “مفرح الشقيقي”، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الأستاذ “صلاح الغيدان”، تحدث فيه عن علاقته بالمشي والقرارات المصيرية التي اتخذها وهو يمشي، كما شجَّع من خلاله الشباب على الاتجاه إلى القطاع الخاص.

ومن جانب آخر، استعرض العرفج كتاب الأستاذ الكبير “محمد القشعمي” (النشاط الثقافي السعودي المبكر في مصر)، وأعرب فيه عن إعجابه بالمؤلف، كما أنه يعتبره المؤرخ الأول في السعودية.

أما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لـ”صالح الصالح”، يتحدث فيه عن تنمُّر بعض لاعبي الأندية. وقال عامل المعرفة إن تمرد وتنمُّر بعض اللاعبين سلبي؛ لأن الكيان أكبر من اللاعب، ولاعبو الهلال أقل اللاعبين تمردًا.

وفي سياق سيرة وتر يروي العرفج قصة أغنية “مالي على الحب اعتراض” لفنان العرب “محمد عبده”، الذي استعان فيها بأربعة من الأصدقاء لاستحضار معلومات القصة.