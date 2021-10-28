صلاح أولوية قصوى لـ«سان جيرمان»

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

يترقب باريس سان جيرمان موقف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مع ناديه تمهيدا للانقضاض عليه وضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد صلاح في آنفيلد بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان سيرحل بنهاية الموسم الجاري في ظل رفضه تجديد عقده.

وأضاف الموقع أن النادي الباريسي وضع عددا من الأسماء لضم أحدها في حالة إصرار مبابي على الرحيل وعدم التجديد.

وأشار إلى سان جيرمان يفكر في روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، ودوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا)، وكريم أديمي (ريد بول سالزبورج).

ومع ذلك، وعلى الرغم من إمكانية ضم واحد من تلك الأسماء، إلا أن إدارة سان جيرمان تضع محمد صلاح على رأس هذه القائمة، وتنتظر ما ستسفر عنه مفاوضات التجديد مع ليفربول.

ويرغب صلاح في الحصول على ما يقارب من 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو مبلغ كبير قد يرفض ليفربول دفعه مع اقتراب اللاعب المصري من الـ30 عامًا.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية، تفيد باهتمام ريال مدريد أيضا بخدمات الفرعون المصري، ولكن دون تحرك حتى الآن.