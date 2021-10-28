السعوديه أمير نجران يقلد الشهري رتبته الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - قلد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه أمس، مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة نجران العميد عامر بن أحمد الشهري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة عميد.

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