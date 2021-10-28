السعوديه «التميز التقني» لـ «الملاحة الجوية»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جائزة التميز والابتكار عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بجائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط (فئة تقنية الطيران)، وسط تنافس مع أكثر من 50 شركة متخصصة في التقنية. وفازت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لدورها المتميز في الابتكار التقني من خلال ابتكار نظام إدارة الصيانة MMS المصمم والمطور من قبل مهندسي وفنيي الملاحة الجوية السعودية ويساهم في إدارة صيانة الأنظمة الملاحية لأكثر من 1000 جهاز ملاحي موزع على مساحة تزيد على مليوني كيلومتر مربع تتعامل مع أكثر من 60 تكويناً مناخياً.

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