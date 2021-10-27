شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجها إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحاد، المدينة المنورة اليوم متوجها إلى جدة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، و مدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.