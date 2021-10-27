شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يلتقي 10 وزراء ومستثمرين بارزين لتطوير العلاقات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور معالي نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الحربي بمجموعة من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين على ضوء أعمال ثاني أيام مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الخامسة التي تنعقد بالرياض خلال الفترة 26 - 28 أكتوبر 2021م.

وبحث القصبي مع معالي وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية في بريطانيا اللورد جيري غريمستون، ورئيس الوزراء الكندي الأسبق ورئيس حزب المحافظين السيد ستيفن هاربر، ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الاسبانية السيدة رييس ماروتو، ووزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي السيد امادو هوت، سبل تعزيز العلاقات في المجالين التجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التبادل التجاري.

كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة للالتقاء بشكل دوري، لتسريع الإجراءات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل التجاري المشترك، واقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في عدد من القطاعات وفي مقدمتها: السياحة والتعليم والصحة، والتكنولوجيا، والتأمين، والتعليم والمناجم، والخدمات، بالإضافة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

والتقى القصبي أيضًا بمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، وهم: السيد هنري غونغ الشريك في شركة تي اتش ال تشاينا كابيتال هولدينق - الصين، والسيد أندرو توري الرئيس التنفيذي لشركة فيزا في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، السيد رونالدو مشحور الشريك المؤسس لـ "سوق دوت كوم" نائب رئيس "أمازون" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد باتريس موتسيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أقريكان رينبو مينيرالز بجنوب إفريقيا، والسيد ساتوشي شيمودا مدير عام بشركة نيكاي اليابانية للإعلام، ووفد مجلس رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية.

وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة فتح مكاتب رئيسية للشركات في المملكة، وتوفير برامج تدريبية، وخلق فرص للعمل، وتطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية، والتعليم، والإعلام، والتعدين والمناجم، والتكنولوجيا. كما تم بحث سبل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتطوير التقنيات والفرص الواعدة في مختلف القطاعات وفق رؤية المملكة 2030.