بعد تصريحات جورج قرداحي.. هل تغلق شبكة قنوات “MBC” مكاتبها في لبنان؟

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

أفادت تقارير إعلامية بأن شبكة تليفزيون “mbc” قررت بشكل نهائي إغلاق مكاتبها في لبنان احتجاجًا على التصريحات التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المؤيدة للأعمال الإرهابية لميليشيا “الحوثي” ضد المملكة.

وذكر تلفزيون “Mtv” اللبناني أن شركة وتلفزيون العرب “mbc” أغلقت مكاتبها في لبنان نهائياً وستغادر بمعداتها وموظيفها إلى المملكة العربية السعودية.

في حين أكدت مصادر أن هناك توجه داخل إدارة مجموعة mbc لإغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي، وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض، في أعقاب التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد المملكة والإمارات، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

لم يتسنى لـ”المناطق” التأكد من صحة هذه الأخبار المتداولة من مصدر رسمي، ولم تصدر شبكة ” mbc” بيان للرد على هذه الأنباء حتى كتابة هذه السطور.

هذا واستنكر رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، ما ساقه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة والإمارات.

كما لفت آل إبراهيم الى ان “المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح”.

الخارجية تأسف للتصريحات المسيئة

وفي وقت سابق اليوم، أعربت وزارة الخارجية، عن أسفها لما تضمنته التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية، وقالت الخارجية إن ما تضمنته التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كما قررت الخارجية السعودية استدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

الحكومة اللبنانية تتبرأ من تصريحات جورج قرداحي

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أصدرت بيانا اليوم الأربعاء قالت فيه إن التصريح الذي جرى تداوله أمس لوزير الإعلام جورج قرداحي صدر عنه قبل تعيينه وزيرًا، كما أنه لا يعكس موقف الحكومة.

وأكدت الوزارة الخارجية أنه: “صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا ونشر بالأمس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب”.

وأضافت الوزارة في البيان: “كانت الخارجية اللبنانية قد دانت مرارا وتكرارا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي ما زالت على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبر الثلاثاء، عن رفضه تصريحات وزير الإعلام في حكومته جورج قرداحي بشأن السعودية.

وأكد ميقاتي، في بيان صادر عنه، تمسك بلاده بروابط الأخوة مع الدول العربية والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة.

وحول تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي التي يجرى تداولها، والتي قال إنها تندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، أكد ميقاتي، أنه “كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأشار إلى أن “رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى”.