محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : الحوثيين يعلنون رسميا السيطرة على مديريتان جديدتان جنوبي مارب ويدعون للتوقف عن القتال

أعلن المتحدث العسكري باسم المتمردين الحوثيين، يحي سريع، مساء اليوم الاربعاء، السيطرة على مديريتان جديدتان جنوبي محافظة مارب الغنية بالنفط.

وقال سريع في بيان إن “المليشيا نجحت في تنفيذ المرحلة الثانية من ما اسماها عملية “ربيع النصر” والسيطرة على كامل مديريتي الجوبة وجبل مراد”.

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وأضاف: “ندعو من أسماهم بالمخدوعين في مدينة مارب إلى التوقف فورا عن الأعمال القتالية واستغلال الفرصة الممنوحة لهم والتي لن تستمر طويلا”؛ حد زعمه، في تهديد ضمني لأبطال الجيش اليمني والقبائل الصامدين في وجه الغزو الحوثي منذ سنوات.

و زعم قائلا: ” نطمأن كافة المواطنين في مدينة مارب بأننا سنعمل على تأمينهم وتأمين ممتلكاتهم ضمن واجباتنا ومسؤولياتنا خلال المرحلة القادمة”؛ حد وصفه.

وكانت مصادر عسكرية، أفادت بان قوات الجيش اليمني والقبائل ماتزال تخوض معارك مستمرة الى الشمال من مدينة الجديدة مركز مديرية الجوبة جنوبي مارب، غداة إعلان المليشيا الحوثية سيطرتها على المدينة بعد أيام من قتال دام؛ قاد أيضا الى دخول الحوثيين مديرية جبل مراد المجاورة دون قتال.