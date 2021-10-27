السفير المعلمي يلتقي بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
التقى معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في نيويورك اليوم، بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد المريخي.
وجرى خلال اللقاء ، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في عدد من القضايا.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية في الوفد طفول العقبي.
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