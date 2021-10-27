محمد بن مسعود - الدمام - اول تعليق رسمي حوثي على تصريحات ”جورج قرداحي” المثيرة للجدل

أشاد وزير الإعلام في حكومة مليشيات الحوثيين ضيف الله الشامي، بما أسماه بالموقف الحر والمشرف لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الحرب على اليمن والتي اعتبرها حربا عبثية يجب أن تتوقف.

وحسب وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون فقد استنكر الشامي، ما أسماها بالهجمة التي تعرض لها الوزير اللبناني على خلفية موقفه الذي عبر عنه من خلال إحدى القنوات الفضائية وتأكيده على استمرار موقفه من الحرب على اليمن.

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كما استغرب الشامي، من الحملة التي يتعرض لها الوزير قرداحي من قبل ما أسماهم بالمأزومين والمنخرطين في صف التحالف.

وتابع الوزير الحوثي الشامي بقوله : إن ذلك ليس بغريب على شخصية إعلامية كبيرة ومرموقة مثل جورج قرداحي الذي يمتلك رصيداً من الحرية والإنسانية.( حسب قوله) .

وكان وزير الاعلام اللبناني والإعلامي الشهير جورج قرداحي قد اثار ازمة دبلوماسية بين دول التحالف العربي واليمن من جهة ولبنان من جهة أخرى واثار هجوما عنيفا وكبيرا عليه من قبل كتاب واعلاميين ونشطاء يمنيين وخليجيين بعد وصفه الحرب في اليمن بالعبثية ويجب ايقافها .