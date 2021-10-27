محمد بن مسعود - الدمام - 27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 11:42 PM
بعد زيارته المسجد النبويرئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة
غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.
غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.