محمد بن مسعود - الدمام - قال كبير مفاوضي إيران علي باقري، اليوم الأربعاء، إن إيران ستعود إلى المحادثات النووية قبل نهاية نوفمبر، مما يمهد الطريق لأول محادثات منذ يونيو بشأن استعادة الاتفاق النووي لعام 2015، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتلاشت آمال الولايات المتحدة وأوروبا في إحياء الاتفاق النووي بشكل حاد في الأشهر الأخيرة منذ تولى الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي السلطة.
وقالت إيران مرارا إنها ستواصل المفاوضات لكنها رفضت تحديد موعد.
وحددت إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 كهدف من أهداف السياسة الخارجية، وقالت إنها تأمل في استخدامه كمنصة للتفاوض على صفقة أطول وأقوى مع إيران، لكن مسؤولين أميركيين كبار حذروا من أن الوقت ينفد لإحياء الاتفاق بالنظر إلى التقدم الذي تحرزه إيران في التكنولوجيا النووية.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018 في عهد الرئيس ترمب، وأعادت فرض عقوبات شاملة على طهران.
ومنذ ذلك الحين، خرقت إيران تدريجياً معظم القيود النووية الواردة في الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – صحيفة وول ستريت: إيران تعلن عودتها إلى الاتفاق النووي قبل نهاية نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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