بلاغ ضد مستشفى «يجلب المرض».. ووزارة الصحة تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة مع بلاغ وردها بشأن غياب إمكانات أحد المستشفيات.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، من مقدم البلاغ آلية التواصل معها بخصوص كل الملاحظات.

جاء ذلك ردًا على البلاغ الوارد للوزارة بخصوص المستشفى، أكد مقدمه أن المستشفى أشبه بمركز صحي، ويقوم بوضع تنفس صناعي لأي مريض حتى لو كان يعاني مجرد سخونة، واصفًا المستشفى بأنه «يجلب المرض».

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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