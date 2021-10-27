القبض على شخص تسبَّب في مشاجرة بأحد الأماكن العامة بجدة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة، اليوم، القبض على شخص تسبَّب في مشاجرة بأحد الأماكن العامة بمحافظة جدة.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للجهات الأمنية بالمنطقة عن تحديد هوية الشخص المتسبب فيها والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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