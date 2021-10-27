«توكلنا» يوضح آلية إثبات الحالة الصحية لمن لا يمتلكون هاتفًا ذكيًّا

الرياض - محمد عبدالله - حدد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، إجراءات إثبات الحالة الصحية لمن لا يمتلكون هاتف ذكي ومن أبرزهم كبار السن.

وأكد توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن كبير السن الذي ليس لديه جوال ذكي يمكن تسجيله في تطبيق توكلنا، وعند الحاجة لإثبات حالته الصحية، يمكن لأحد المرافقين الذي يمتلك هاتف ذكي الدخول لحساب كبير السن لعرض حالته الصحية.

الحالات الصحية في توكلنا

وبدأ تطبيق التحديثات الجديدة على تطبيق توكلنا في 10 أكتوبر الجاري، والتي أصبحت فيها حالة «محصّن» لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.

وتشمل حالة محصن من حصل على جرعة واحدة من لقاح جانسن، لتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة، وفقًا لتطبيق توكلنا.

فيما تشمل حالة محصن من حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليًا ساينوفارم وسينوفاك) وجرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا) لتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

ولا تشمل حالة محصن، من حصل على جرعة واحدة وتعافی قبل أو بعد تاريخ الجرعة، أو حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو مودرينا، أما في حالة لم يأخذ الجرعة الثانية بعد 90 يومًا، تتحول بعدها إلى «لم تثبت إصابته» وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى محصن.

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