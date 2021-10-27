«المعلمي» يكشف أسباب تأخر بيان مجلس الأمن بشأن الحوثي والموقف الأمريكي من الميليشيات

الرياض - محمد عبدالله - قال مندوبُ ‏المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إنَّ البيانَ الصادرَ من مجلس الأمن الدولي بإدانة هجمات الميليشيات الحوثية على المملكة، انتصارٌ للمملكة وسياسة ضبط النفس التي تمارسها وللشعب اليمني.

وأكمل المعلمي، بمداخلة لقناة «السعودية»، أن المحادثات حول البيان استمرت أكثر من أسبوع ولم يصدر البيان بسبب «تعنتات غير مبررة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن»؛ لذلك أبدينا غضبًا حيال هذا الأمر وصدر البيان خلال 24 ساعة؛ مشيرًا إلى أن للمفاوضات تكتيكات يتم استخدامها.

وتابع، أنَّ سياسة ضبط النفس التي تمارسها المملكة؛ أدت إلى وقوف المجتمع الدولي بأكمله إلى صفها وإحقاق الحق في المواقف العربية والسعودية، والبيان يعد رسالة مفادها أن العالم لن يقبل بتصرفات الحوثيين.

وحول موقف الولايات المتحدة بشأن تعديل تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، قال المعلمي: «إنَّ الموقف الأمريكي إيجابيٌّ مع المملكة ولم يتغير كثيرًا في الآونة الأخيرة، أما موقف واشنطن من (تعديل تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية) مسألة فنيَّة بحتة؛ لأن رئيس برنامج الغذاء العالمي كان قد طلب من الإدارة الأمريكية إلغاء هذا التصنيف يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين في المناطق التي يحتلها الحوثيون.

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