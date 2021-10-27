الزعاق: الشهور الهجرية «كونية».. والقمر يستريح في كل ليلة بمكان

الرياض - محمد عبدالله - قال د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الشهور الهجرية هي شهور كونية وليست اصطلاحية كحال غيرها من الشهور الميلادية، أي أن بدايتها ونهايتها وانتصافها تعتمد على ظواهر كونية.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في «تويتر»: «يبدأ الشهر الهجري برؤية الهلال بعد مغيب الشمس في جهة الغرب، وينتصف برؤية البدر بعد مغيب الشمس بالجهة الشرقية، وينتهي برؤية الهلال شرقا قبيل شروق الشمس».

وأوضح أن «القمر يستريح في كل ليلة بمكان والعرب أسموا هذه الأمكنة بالمنازل، {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}».

وتابع د. خالد الزعاق، أن عدد هذه المنازل 28 منزلة بعدد الليالي التي نشاهد بها القمر، فإذا كان الشهر 29 يوما فإنه يستتر لليلة واحدة، وإذا كانا لشهر 30 يومًا فإنه يستتر لليلتين.

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