المملكة تصنف جمعية «القرض الحسن» المرتبطة بتنظيم حزب الله كيانا إرهابيا

الرياض - محمد عبدالله - صنَّفت المملكةُ العربيَّة السُّعودِيَّة ممثلة في رئاسة أمن الدولة جمعية (القرض الحسن) ومقرها لبنان، كيانًا إرهابيًّا؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم (حزب الله) الإرهابي وتمويله بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.

وستواصل المملكة العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابيَّة لتنظيم (حزب الله) والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات؛ للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم.

واستنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريح 12 / 2 / 1439 هـ والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الذي يستهدف مقدمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية؛ فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه أو القائمين عليها.

اقرأ أيضا

حزب الله يهدد قاضي التحقيق في «انفجار مرفأ بيروت»

حزب الله يدعم عناصره في أماكن الاشتباكات بالعتاد.. ومقطع فيديو يفضحهم

بعد أحداث الطيونة.. حزب الله يهدِّد اللبنانيين بـ 100 ألف مقاتل