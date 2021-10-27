الباحة.. إصابة خطيرة في حادث تصادم بـ«بيدة الجدلان»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، اليوم الأربعاء، وقوع حادث تصادم بمحافظة القرى.

وصرح الزهراني بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 12:59 بعد ظهر اليوم الأربعاء، بوقوع حادث تصادم الموقع بيدة الجدلان التابعة لمحافظة القرى.

وتابع عماد الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع، اتضح وجود إصابة وتم التدخل الإسعافي له، حيث كانت الحالة خطيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.

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