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إغلاق محلين بالرياض وضبط 120 بدلة عسكرية و200 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

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الرياض - محمد عبدالله - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلين مخالفة لتفصيل الملابس العسكرية، كما ضبطت (120) بدلة عسكرية و(200) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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