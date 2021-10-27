الشؤون البلدية: 8 خطوات لإصدار وتجديد الشهادة الصحية

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خطوات إصدار وتجديد الشهادة الصحية، مشيرة إلى الأنشطة التي تتطلب إصدار شهادة صحية للعاملين.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية عبر موقعها الإلكتروني، أن خطوات إصدار وتجديد الشهادة الصحية تتمثل فيما يلي:

1-وجود رخصة سارية للمنشأة «مطعم، صالون حلاقة، أو مغسلة ملابس».

2-تقديم الطلب في منصة بلدي من قبل العامل أو ممثل المنشأة.

3-التحقق من مناسبة نشاط رخصة المحل، ومهنة العامل.

4-إجراء الفحص الطبي للعامل بوزارة الصحة.

5-اجتياز التثقيف الصحي حسب إجراءات الأمانة.

6-اعتماد الطلب وإصدار فاتورة السداد.

7-سداد الرسوم.

8-طباعة شهادة مزاولة العمل الخاصة بالعامل لعرضها في مكان مناسب وواضح في المنشأة.

إصدار الشهادة الصحية لغير السعوديين

كما حددت منصة بلدي، آلية إصدار الشهادة الصحية للعامل غير السعودي عبرها، وذلك من خلال الالتزام باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة بلدي من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اختيار خدمة الشهادات الصحية.

- الضغط على خيار خدمة إصدار شهادة صحية.

- إدخال بيانات مقدم الطلب.

- اختيار الرخصة.

- إدخال بيانات العامل المراد إصدار شهادة صحية له.

- اجتياز اختبار الفحص الطبي بـ«لائق صحيًا».

- طباعة الشهادة الصحية من منصة بلدي.

الأنشطة التي تتطلب شهادة صحية

وكانت أمانة الرياض أوضحت عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الأنشطة التي تتطلب إصدار شهادة صحية للعاملين تتمثل فيما يلي:

1-المطاعم.

2-المقاهي.

3-محلات الحلاقة.

4-السوبر ماركت.

5-التموينات.

وأكدت أمانة الرياض أن الشهادات الصحية تعد صمام أمان لبيئة آمنة في المنشآت التجارية، مشيرة إلى 3 أمراض معدية تمنع إصدار هذه الشهادة وهم كما يلي:

1-الإيدز.

2-الكبد الوبائي b .

3-الكبد الوبائي C .

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