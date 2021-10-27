اعتماد 110 برامج أكاديمية بجامعة المؤسس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، في جدة، أمس اتفاقية لاعتماد 110 برامج أكاديمية، في جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن اليوبي.

وشملت الاتفاقية «12» برنامجاً أكاديمياً في درجة الدكتوراه في تخصصات «العلوم البحرية، وعلوم الإنسان، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات»، و «44» برنامجاً أكاديمياً في درجة الماجستير في تخصصات «العلوم البيئة، والعلوم الصحية، والدراسات التربوية، والعلوم الطبيعية، والعلوم البحرية، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، والاقتصاد، والإدارة، وعلوم الإنسان»، كما تضمنت الاتفاقية «54» برنامجاً في درجة البكالوريوس في تخصصات «العلوم البيئية، والمحاسبة، والتمويل، والعلوم الإدارية، والاقتصاد، والعلوم السياسية، والتسويق، والعلاقات، والصحافة والإعلام، والعلوم الطبيعية، والدراسات والعلوم البحرية، والآداب والعلوم الإنسانية، والعمارة والتخطيط، والسياحة»، ليصبح مجموع برامج الجامعة المعتمدة التي تحت الإجراء 138 برنامجا، وتمثل العدد الأكبر من بين البرامج الأكاديمية في الجامعات في المملكة. وكانت جامعة الملك عبد العزيز حصلت على الاعتماد المؤسسي، من الهيئة عام 2015، والاعتماد البرامجي لـ 13 برنامجا في مرحلة البكالوريوس، إضافة إلى «15» برنامجا تحت الإجراء للحصول على الاعتماد، حيث يبلغ عدد البرامج الإجمالية لدى الجامعة «281» برنامجا، وحصلت الجامعة على عدد 49 اعتمادا دوليا لبرامجها، و عدد 29 برنامجا تحت الإجراء للحصول على اعتماد دولي. كما حققت الجامعة تقدماً كبيرا في التصنيفات العالمية، فقد حصلت مؤخراً على المركز الأول في تصنيف الـ QS للجامعات العربية لعام 2022م، والترتيب 109 عالميا، والمركز الأول محلياً وعربيًا حسب تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام 2022م، والترتيب 190 على مستوى العالم، ولا شك أن الاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعة المختلفة سيعزز مكانتها الوطنية والعالمية، وسيسهم في تحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية.