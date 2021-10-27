دعم مالي لـ 1500 مزارع ومربي نحل

كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج»، استهداف تسجيل ودعم نحو 1500 مزارع ليمون وعنب وورد ومربي نحل في الأحساء في برنامج «ريف يدعمك»، وهو دعم مالي غير مسترد، وهذا الدعم لا يتعارض مع أي إيرادات مالية أخرى «مدخلات» للمزارعين، موضحًا أن الفترة المحددة للتحقق وصرف استحقاق الدعم 40 يومًا بعد التسجيل، وسيتم إيداع الدعم مباشرة في الحساب البنكي من خلال حسابات الآيبان للمزارعين.

3 أيام

ودعا الخليل، جميع المزارعين بسرعة التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم سواء بموقع الحملة حاليًا، أو قنوات الوزارة والمنصات الرئيسية للبرنامج والمقرات والوحدات التابعة لفروع الوزارة، لافتًا إلى أن قيمة الدعم المالي، تتفاوت طبقًا للمحاصيل الزراعية المنتجة في المزرعة، موضحًا أن إدارته تتواصل مع المزارعين برسائل نصية sms وفق قاعدة البيانات المتوفرة في فرع الوزارة بالأحساء، لتعريف جميع المزارعين بالبرنامج.

الأمن الغذائي

أضاف مدير عام مكتب وزارة البيئة، أن الوزارة، اختارت الأحساء من بين 5 مناطق سعودية لتنفيذ هذه الحملة، بناء على الميزة النسبية «الزراعية» لكل منطقة، مشيرًا إلى أن الدعم، يهدف إلى تشجيع الاستدامة في زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية النحل، وهي من ضمن سلاسل الإمداد التي تعتبر ركيزة للأمن الغذائي، وتحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع المستوى المعيشـي لصغار المزارعين وزيادة الكفاءة الإنتاجية، لافتًا إلى أن المؤسسة العامة للري، تتولى ضخ كميات مياه ري كبيرة للمزارع.