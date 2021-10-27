مستودعات إلكترونية لمواد ومركبات الفضاء

تعتزم الهيئة السعودية للفضاء التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف بناء وتطوير ودعم فني للمستودعات الإلكترونية، وذلك لمراقبة حركة المواد والمركبات والمواد المتلفة والرجيع لعدد من المستودعات الداخلية والخارجية، بهدف توفير التكلفة والجهد، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها، وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات، وخفض المخاطر، واستمرارية الأعمال. تتوزع المستودعات حسب مجال المادة، لتشمل تقنيات التعليم، وعلوم الأحياء والرياضيات والفيزياء، فضلا عن علوم أخرى. أنواع المستودعات الرقمية المستودعات المؤسسية: المستودعات وفقا للمحتوى الدوريات الرسائل الجامعية بحوث المؤتمرات الوسائط المتعددة برمجيات مجموعات البيانات المواد التعليمية الكائنات التعليمية براءات الاختراع المقررات التعليمية المستودعات حسب مجال المادة التعليم الأحياء الرياضيات الفيزياء علوم أخرى خصائص المستودعات الرقمية تحتوي على عدة أنماط من الملفات والنصوص والفيديو والصور والكيانات الرقمية التعليمية تتبع أحيانا مؤسسات بحثية، تتخذ طابعا مؤسسيا إتاحة الوصول الحر والتشغيل البيني مع مختلف النظم أهمية المستودعات الرقمية إحدى قنوات الاتصال العلمي الأكاديمي، من خلال مصادر المعلومات المتعددة المتاحة بها وهي المستودعات التابعة للجامعات والمؤسسات والمعاهد والمنظمات البحثية والتعليمية، التي تعمل على استقطاب الإنتاج الفكري للباحثين المنتسبين إليها المستودعات الموضوعية أو المتخصصة: تعمل في مجال علمي واحد أو عدة مجالات، ويودع الباحثون فيها تطوعيا من جميع المؤسسات البحثية، سواء على مستوى العالم أو في نطاق عدة دول أو دولة بعينها، وفقا لمجال التغطية الموضوعية للمستودع



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