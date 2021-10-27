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استبدال المظلات بالأشجار

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حدد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء، خالد بوشل لـ«دوت الخليج» أمس، نحو 6 نطاقات مستهدفة لمبادرة استبدال المظلات بأشجار الظل في المحافظة، وهي: الطرق السريعة، ونقاط الجذب، والميادين، والحدائق والمتنزهات، ومداخل المدن، والساحات العامة، وذلك تعزيزاً لجهود تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري. وشرعت جهات الاختصاص في الأمانة، بوضع الإشعارات لحث المواطنين على إزالة المظلات القائمة ضمن نطاق المستهدف، مع تحديد فترة أسبوعين مهلة للإزالة، على أن يتم الرفع بعد انتهاء المهلة، بقائمة غير المتجاوبين مع المبادرة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والجزاءات.

وتأتي المبادرة، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، وتعزيز أنسنة المدن وزيادة الغطاء النباتي، والإسهام في خفض درجة الحرارة، وزيادة نسبة الأكسجين، وزيادة الغطاء النباتي. وتُنفذ المبادرة عبر خطوات مرحلية تتضمن: تهيئة المواقع وزراعة الأشجار، وتقديم شتلات الأشجار للمواطنين، وإلزام أصحاب مظلات السيارات العشوائية، بإزالتها بعد تحديد فترة زمنية لذلك.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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