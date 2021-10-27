استبدال المظلات بالأشجار

وتأتي المبادرة، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، وتعزيز أنسنة المدن وزيادة الغطاء النباتي، والإسهام في خفض درجة الحرارة، وزيادة نسبة الأكسجين، وزيادة الغطاء النباتي. وتُنفذ المبادرة عبر خطوات مرحلية تتضمن: تهيئة المواقع وزراعة الأشجار، وتقديم شتلات الأشجار للمواطنين، وإلزام أصحاب مظلات السيارات العشوائية، بإزالتها بعد تحديد فترة زمنية لذلك.
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