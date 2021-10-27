ابتعاث 35 معيدا ومحاضرا

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس وافق على تفويض اللجنة الإشرافية على الكلية التطبيقية باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستمرار تفويض رئيس الجامعة، صلاحية مجلس الجامعة في المادة الخامسة والتسعين، من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من نظام مجلس التعليم العالي، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش أيضاً التقرير السنوي للجامعة، للعام الجامعي 1441/1442، ووافق على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بالجامعة.
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