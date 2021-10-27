الارشيف / اخبار السعوديه

القبض على مواطن تحرش بامرأة

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أهالي المجاردة يتصدون للتشوه البصري

ساهم أهالي المجاردة في معالجة التشوه البصري بمحافظتهم، في وقت تواصل البلدية جهودها لتحسين المشهد الحضري.وأثنى رئيس البلدية أحمد...

e903436e10.jpgالمجاردة: محمد آل عمر
f9bbdf973f.jpg21 ربيع الأول 1443 هـ

دعم مالي لـ 1500 مزارع ومربي نحل

كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج»، استهداف تسجيل ودعم نحو 1500 مزارع ليمون وعنب...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
(واس)

1000 روبوت ومضخة لتعقيم المسجد الحرام

بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية، تواصل توافد المعتمرين والمصلين على الحرم المكي لأداء مناسك العمرة والصلاة، وسط منظومة من الخدمات...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
(واس)

شركات عمرة: نقدم الخدمة وفقا للنظام

حدد عدد من شركات العمرة عددا من الأسباب، التي تخلي مسئوليتها عن تأخر مغادرة المعتمرين وإيقاف شركات العمرة، بعد فرض غرامات مليونية...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
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تساقط للصخور وسيول في الباحة وعسير

هطلت، أمس، أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، وامتدت إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، تخللتها...

icon-byline.pngالباحة : منصور بن محمد
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ
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الفوطة ذاكرة الرياض الخضراء

تعد حديقة «الفوطة» بوسط الرياض إحدى معالم العاصمة منذ القدم، فهي الأقدم، وشهدت خلال 65 عاما مضت تحولات وتطورات، واكبت ما شهدته...

icon-byline.pngالرياض: فيصل درويش
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

مستودعات إلكترونية لمواد ومركبات الفضاء

تعتزم الهيئة للفضاء التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف بناء وتطوير ودعم فني للمستودعات الإلكترونية، وذلك لمراقبة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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