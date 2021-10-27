القبض على مواطن تحرش بامرأة

أهالي المجاردة يتصدون للتشوه البصري ساهم أهالي المجاردة في معالجة التشوه البصري بمحافظتهم، في وقت تواصل البلدية جهودها لتحسين المشهد الحضري.وأثنى رئيس البلدية أحمد... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

دعم مالي لـ 1500 مزارع ومربي نحل كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل لـ«دوت الخليج»، استهداف تسجيل ودعم نحو 1500 مزارع ليمون وعنب... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

1000 روبوت ومضخة لتعقيم المسجد الحرام بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية، تواصل توافد المعتمرين والمصلين على الحرم المكي لأداء مناسك العمرة والصلاة، وسط منظومة من الخدمات... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

شركات عمرة: نقدم الخدمة وفقا للنظام حدد عدد من شركات العمرة عددا من الأسباب، التي تخلي مسئوليتها عن تأخر مغادرة المعتمرين وإيقاف شركات العمرة، بعد فرض غرامات مليونية... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> تساقط للصخور وسيول في الباحة وعسير هطلت، أمس، أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، وامتدت إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، تخللتها... الباحة : منصور بن محمد الباحة : منصور بن محمد 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> الفوطة ذاكرة الرياض الخضراء تعد حديقة «الفوطة» بوسط الرياض إحدى معالم العاصمة منذ القدم، فهي الأقدم، وشهدت خلال 65 عاما مضت تحولات وتطورات، واكبت ما شهدته... الرياض: فيصل درويش الرياض: فيصل درويش 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

مستودعات إلكترونية لمواد ومركبات الفضاء تعتزم الهيئة السعودية للفضاء التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف بناء وتطوير ودعم فني للمستودعات الإلكترونية، وذلك لمراقبة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

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