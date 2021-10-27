شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفضه الاستقالة.. هل تضحي حكومة لبنان بجورج قرداحي أم بدول الخليج؟ (تقرير يُجيب) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ظل الأوضاع المتردية على كافة المستويات التي يعيشها لبنان، جاءت تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة في اليمن، ضد مليشيا الحوثي، لتزيد جروح بيروت بيد أحد وزرائها.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات في المشهد الدبلوماسي من معظم دول الخليج تجاه لبنان، إذا أقدمت المملكة والإمارات والكويت والبحرين، على استدعاء سفراء لبنان لديها وتقديم مذكرة احتجاج ردًا على تصريحات “قرداحي”.

وتأتي هذه الأزمة في الوقت الذي يسعى لبنان إلى تحسين علاقته بدول الخليج وعلى رأسه المملكة، ومحاولة إثبات مواقف جادة تدعم توطيد هذه العلاقة، ما يضع الحكومة في حرج بالغ.

وفاجأ جورج قرداحي الجميع بتصريحات جديدة، اعتبرها البعض أنها مستفزة بعد إعلانه عدم الإعتذار أو تقديم استقالته من منصبه ليرفع الحرج عن الحكومة اللبنانية، وهو ما جعل الحكومة بين خيارين هما التضحية بوزير إعلامها وإقالته لتثبت فعليًا أنه لا يمثل موقف الحكومة أو التضحية بخسارة العلاقات مع دول الخليج التي استدعت السفراء اللبنانيين وتقديم مذكرة احتجاج.

جورج قرداحي يواصل الاستفزاز

على الرغم من الضجة التي أحدثها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بتصريحاته التي سببت غضبًا واسعًا، إلا أنه لم يكتفي بها وصرح في مؤتمر صحفي مذاع أنه لن يعتذر ولن يستقيل من منصبه.

وقال قرداحي، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للإعلام: “لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية”.

وأضاف: “لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه”.

وأوضح أن أحد الوزراء طالبه بالاستقالة، ورد قائلًا :”إنني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي على الرغم من أنني لست طامحا وراء المناصب واضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح”.

وأكد أنه ملتزم بالبيان الوزاري ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات ولا ينكر جميل المملكة، قائلا: “لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر.. ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه”.

المملكة تستدعي السفير

استدعت وزارة خارجية المملكة، اليوم الأربعاء، السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام.

وذكرت الخارجية في بيان أصدرته، الأربعاء، ونشرته صفحتها الرسمية عبر موقع “تويتر”، أنها “سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي المسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا”.

الإمارات تستنكر

كما استنكرت دولة الإمارات، تصريحات جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن “استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب”.

البحرين على نفس الخط

وفي نفس السياق استدعت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، اليوم الأربعاء، سفير لبنان لديها وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار مملكة البحرين الشديد للتصريحات التي أدلى بها تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من إدعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليًا.

وأوضحت وزارة البحرينية في مذكرتها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الارهابية، بحق الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على المملكة العربية السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية.

الكويت تستدعي سفير لبنان

كما استدعت الكويت أيضا سفير لبنان وسلمته مذكرة احتجاج بعد تصريحات “قرداحي” المسيئة تجاه المملكة، مشددة على موقفها الثابت لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة، ضد مليشيا الحوثي.

نشطاء: إقالة قرداحي مجرد وقت

ولم تخل الساحة الاجتماعية عبر “تويتر” من المداخلات السياسية من النشطاء والسياسيين، والذين أكدوا أن الحكومة اللبنانية لن تختار بقاء وزير الإعلام جورج قرداحي ضمن تشكيلها، كونه حملها عبئًا سياسيًا ثقيلًا مع دول الخليج، معتبرين أن إقالته ستخرج قريبًا بعد رفضه الاستقالة.