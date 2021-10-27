الارشيف / اخبار السعوديه

برنامج لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال ساعتين في التخصصي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر برنامج لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال ساعتين في التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض زراعة الخلايا الجذعية الذاتية لـ42 حالة خلال عام واحد فقط، إثر تأسيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في العيادات الخارجية دون الحاجة لتنويم المرضى، حيث تجرى الزراعة في غضون ساعتين يغادر بعدها المريض المستشفى.

وأوضح استشاري أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور سعود الحايلي أن هذه النقلة النوعية في إجراء زراعة الخلايا الذاتية في العيادات الخارجية وفرت على المستشفى نحو 160 سريرا للتنويم استغلت لمرضى آخرين بأمس الحاجة للرعاية الطبية، مما عزز من الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وأبان أن هذا البرنامج يخدم مرضى سرطان الدم النقوي المتعدد (المايلوما)، وسرطان اللمفوما، مؤكدا أن جميع المرضى الذين أجريت لهم زراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال الفترة الماضية يتمتعون بحالة صحية جيدة، فيما تتم متابعتهم من خلال مراجعة العيادات الخارجية بشكل دوري، إضافة إلى توفير رقم مخصص للتواصل مع الطبيب على مدار الساعة كجزء من تجويد الخدمة.

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال ساعتين في التخصصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا