برنامج لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال ساعتين في التخصصي

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وأوضح استشاري أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور سعود الحايلي أن هذه النقلة النوعية في إجراء زراعة الخلايا الذاتية في العيادات الخارجية وفرت على المستشفى نحو 160 سريرا للتنويم استغلت لمرضى آخرين بأمس الحاجة للرعاية الطبية، مما عزز من الطاقة الاستيعابية للمستشفى.
وأبان أن هذا البرنامج يخدم مرضى سرطان الدم النقوي المتعدد (المايلوما)، وسرطان اللمفوما، مؤكدا أن جميع المرضى الذين أجريت لهم زراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال الفترة الماضية يتمتعون بحالة صحية جيدة، فيما تتم متابعتهم من خلال مراجعة العيادات الخارجية بشكل دوري، إضافة إلى توفير رقم مخصص للتواصل مع الطبيب على مدار الساعة كجزء من تجويد الخدمة.
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