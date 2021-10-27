جامعة طيبة ترشد الطلاب نحو وظائف المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ الكلية التطبيقية بجامعة طيبة الأحد المقبل البرنامج التدريبي «معسكر التخطيط المهني الأول»، الذي يستهدف الطلاب والطالبات المستجدين، ويستمر ثلاثة أيام. ويعد البرنامج إحدى المبادرات الاستراتيجية الأكاديمية، ويشمل ورش عمل تطبيقية متخصصة. ودعت الجامعة الطلاب والطالبات المستجدين للتسجيل في الفعالية التي تمكنهم من التعرف على أبرز المهن التي يتطلبها سوق العمل مستقبلا.

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