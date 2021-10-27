شكرا لقرائتكم خبر تدشين 6 معارض لدعم الموهوبين بتعليم الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاحتضان مشاريع الطلاب بعدد من مدارسها، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الموهوبين اليوم، معرض «إبداع 2022» بمدرسة الظهران الثانوية الحكومية وثانوية الحصان الأهلية، وذلك ضمن ستة معارض على مستوى محافظات المنطقة.

وأبان مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن هذه المعارض تهدف لإتاحة الفرصة للطلاب الموهوبين كافة لتقديم مشاريعهم عبر توفير البيئة الحاضنة، والدعم اللازم من المختصين، واكتشاف المواهب والملكات العلمية للطلاب وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يضمن تطوير مواهبهم وتوجيههم للوصول إلى حلول للمشكلات التنموية العالمية وتوعيتهم بالآثار الاقتصادية للبحوث العلمية القابلة للتطبيق والاستخدام، إضافة إلى تمثيل المملكة بمشاريع متميزة تبلور كل هذه الجهود.

وأكد سعي تعليم الشرقية لتحقيق مستهدفاته برفع مستوى المشاركات كما ونوعا في المجالات العلمية وتعزيز الابتكار في المشاريع بالطرق العلمية للوصول للمنافسة على مستوى المسابقات الدولية بمنتجات مبتكرة ذات أثر اقتصادي تعود بالنفع على الوطن خاصة مع الدعم الكبير الذي يجده الموهوبون في المملكة مما يتيح أكبر الفرص للإبداع في جميع المجالات.