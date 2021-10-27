تسجيل 55 إصابة بكورونا وشفاء 42 حالة

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548423 حالة، وعدد حالات التعافي 537418 حالة، فيما تم تسجيل عدد (3) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8785 حالة.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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