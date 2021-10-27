شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 55 إصابة بكورونا وشفاء 42 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 55 حالة مؤكدة، وتعافي 42 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 64 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548423 حالة، وعدد حالات التعافي 537418 حالة، فيما تم تسجيل عدد (3) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8785 حالة.

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