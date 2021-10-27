بدء الأسبوع العربي للكيمياء بتعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ويستمر ثلاثة أيام. وأوضحت إدارة التعليم بمنطقة مكة، أن البرنامج الذي يشارك به طلبة التعليم العام بجميع المراحل يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة العلمية التي تسهم في رفع نواتج التعلم، وإبراز جوانب الإبداع لديهم في مجال الكيمياء، بالإضافة إلى تنمية مهارات البحث العلمي في مجال الكيمياء، إضافة إلى تنمية مهارات عرض البحوث والتجارب العلمية وإثراء الجانب المعرفي والمهاري لدى الطلبة في الموضوعات المتعلقة بعلم الكيمياء. أساليب البرنامج:





المحاضرات



التجارب العلمية



المسابقات



الندوات



الزيارات العلمية



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