بمشاركة سعودية.. دراسة تثبت فعالية مسيلات الدم في الحد من وفيات كورونا

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وهدفت الدراسة العلمية المقارنة إلى معرفة أثر مسيـلات الدم (أدوية الهيبارين) التي تستخدم يوميـا لمعظم المرضى في المستشفيات للتخفيف من مضاعفات مرض فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس الفريق البحثي السعودي استشاري جراحة الأوعية الدموية في المدينة الطبية الأستاذ المساعد بقسم الجراحة في كلية الطب بالجامعة المشرف العام على الدراسة في المملكة الدكتور مساعد الحمزة أن الدراسة أجريت بناء على ما أثبتته الدراسات المسحية في بداية الجائحة من تعرض بعض الحالات المصابة بالفيروس للجلطات الشريانية والوريدية التي تؤدي إلى مضاعفات شديدة وخطيرة.
وأضاف بأن مراكز الدراسة في المملكة شملت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود كمركز رئيس، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، شارك فيها 148 مريضا بواقع ثلث العدد الكلي للمرضى المشاركين في الدراسة عالميا.
يذكر أن النتيجة المتميزة لهذه الدراسة قد تؤدي إلى تغيير في البروتوكولات العلاجية للحالات المتوسطة المصابة بالفيروس، وهم المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب الحاجة إلى الأكسجين.
مقارنة بين مجموعتين خلال الدراسة:
- تلقت الأولى الجرعات الوقائية المعتادة لمرضى المستشفيات.
- تلقت الثانية الجرعات العالية المستخدمة لعلاج المرضى بعد إصابتهم بجلطات.
النتيجة:
- الوفيات في مجموعة مرضى الجرعات العالية أقل من مرضى مجموعة الجرعات الوقائية للحالات المتوسطة المصابة بالفيروس والذين لديهم ارتفاع في مستوى (د دايمر) وهو جزء من البروتين الذي يساعد على تكون الجلطات.
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