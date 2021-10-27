شكرا لقرائتكم خبر بمشاركة سعودية.. دراسة تثبت فعالية مسيلات الدم في الحد من وفيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثبتت دراسة عالمية شاركت فيها المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، ممثلة بوحدة الأبحاث السريرية في المدينة الطبية الجامعية جرى نشر نتائجها هذا الأسبوع في المجلة الطبية البريطانية BMJ، فعالية مسيلات الدم في الحد من وفيات كورونا.

وهدفت الدراسة العلمية المقارنة إلى معرفة أثر مسيـلات الدم (أدوية الهيبارين) التي تستخدم يوميـا لمعظم المرضى في المستشفيات للتخفيف من مضاعفات مرض فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الفريق البحثي السعودي استشاري جراحة الأوعية الدموية في المدينة الطبية الأستاذ المساعد بقسم الجراحة في كلية الطب بالجامعة المشرف العام على الدراسة في المملكة الدكتور مساعد الحمزة أن الدراسة أجريت بناء على ما أثبتته الدراسات المسحية في بداية الجائحة من تعرض بعض الحالات المصابة بالفيروس للجلطات الشريانية والوريدية التي تؤدي إلى مضاعفات شديدة وخطيرة.

وأضاف بأن مراكز الدراسة في المملكة شملت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود كمركز رئيس، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، شارك فيها 148 مريضا بواقع ثلث العدد الكلي للمرضى المشاركين في الدراسة عالميا.

يذكر أن النتيجة المتميزة لهذه الدراسة قد تؤدي إلى تغيير في البروتوكولات العلاجية للحالات المتوسطة المصابة بالفيروس، وهم المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب الحاجة إلى الأكسجين.

مقارنة بين مجموعتين خلال الدراسة:







تلقت الأولى الجرعات الوقائية المعتادة لمرضى المستشفيات.



تلقت الثانية الجرعات العالية المستخدمة لعلاج المرضى بعد إصابتهم بجلطات.



النتيجة: