شكرا لقرائتكم خبر مليون ساعة تطوعية بصحة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة جازان 1,278,720 ساعة تطوعية في المستشفيات، والمراكز الصحية، والإدارات، ومراكز اللقاحات بمحافظات المنطقة، منذ بداية يناير وحتى نهاية الربع الثالث من2021. وأوضحت الصحة أنها مكنت 5343 متطوعا ومتطوعة من المشاركة في الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الصحي، والبالغ عددها 190 فرصة تطوعية، منها 72 فرصة أنشطة متنوعة.



كانت هذه تفاصيل خبر مليون ساعة تطوعية بصحة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.