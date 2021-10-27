اخبار الخليج – رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يلتقي سفير مملكة البحرين في برازيليا

محمد بن مسعود - الدمام - التقى فخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بسعادة السيد بدر عباس الحليبي، سفير مملكة البحرين في برازيليا، وذلك ضمن اللقاء الثاني بأصحاب السعادة سفراء بعثات دول مجلس التعاون المعتمدين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بضيافة سعادة سفير المملكة العربية السعودية في برازيليا، وبحضور معالي السيد كارلوس ألبيرتو فرانسا، وزير العلاقات الخارجية البرازيلية، إلى جانب كبار المسؤولين عن الشراكات الدولية والإستراتيجية في القصر الرئاسي. وأعرب فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على توجیهاتهم وحرصهم على إحداث نقلة نوعية للعلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين، مثمنًا جهود أصحاب السعادة السفراء فيما وصلت إليه العلاقات الخليجية البرازيلية من مستوى متطور، مؤكدًا فخامته متابعته وحرصه على تطوير العلاقات البرازيلية الخليجية لتشمل مجالات جديدة أوسع.

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