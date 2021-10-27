اخبار الخليج – رئيس الأمن العام يؤكد حرص اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في الحفاظ على مستوى الجاهزية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية للتعامل مع أي أخطار

قام سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بزيارة صباح اليوم الى لإدارة العامة للدفاع المدني ، حيث تفقد سعادته مجريات التمرين الإقليمي (Convex-3) الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة بمشاركة أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية ، والمتضمن فرضية حدوث تسرب إشعاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .

واستمع سعادة رئيس الأمن العام ، لإيجاز حول مجريات ومراحل التمرين الذي يعكس استعدادات وقدرات اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بمملكة البحرين من خلال العمل المشترك والتنسيق والتكامل أثناء أداء المهام الموكلة إليها ، وذلك في اطار الجهود الهادفة إلى زيادة الكفاءة والقدرات ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية ، كما اطلع سعادته على الاستعدادات الخاصة للمركز الوطني لإدارة الكوارث والمهام والواجبات التي قام بها خلال مجريات التمرين وجهود المركز في تحقيق سرعة الاستجابة والفاعلية في الاداء والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة .

وبهذه المناسبة ، أعرب سعادة رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني لمشاركة الادارات الامنية المختصة بوزارة الداخلية في هذا التمرين ، وذلك للوقوف على مستويات الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي تهديدات أو مخاطر محتملة في إطار العمل على تكثيف الجهود لتعزيز العمل الاقليمي المشترك في مواجهة الكوارث والحالات الطارئة ، وزيادة مجالات التعاون والتنسيق والتخطيط بين الدول المشاركة في التمرين ، وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر ، اضافة الى تبادل الخبرات والمعلومات بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة .

وأوضح سعادة رئيس الأمن العام أن المشاركة في هذا التمرين يهدف إلى تقييم قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ الدولية في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية حسب الاتفاقيات المعتمدة ، كما أنه يعد فرصة لتقييم مدى ملاءمة بروتوكولات الاتصال والتعاون الحالية، إضافة إلى تحديد نقاط التحسين في أنظمة الاستجابة الوطنية والدولية ، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد تطورات متسارعة تستوجب الحذر والاستعداد لمواجهتها، والعمل على حفظ أمن الوطن والمواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.