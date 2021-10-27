فرضت كوسوفو، اليوم “الأربعاء”، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبنانية.
وأوضح بيان رسمي أن الأصول المالية للأشخاص السبعة وشركة العقارات جمدت، ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.
ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على “حزب الله” الممثل بأعضاء في مجلس النواب.
كوسوفو تعاقب 7 رجال أعمال وشركة بسبب علاقتهم بـ”حزب الله”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-27
فرضت كوسوفو، اليوم “الأربعاء”، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبنانية.
وأوضح بيان رسمي أن الأصول المالية للأشخاص السبعة وشركة العقارات جمدت، ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.
ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على “حزب الله” الممثل بأعضاء في مجلس النواب.
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443
09:41 PM
جمدت أصولهم المالية ومنعتهم من مغادرة البلاد
فرضت كوسوفو، اليوم “الأربعاء”، عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بميليشيا حزب الله اللبنانية.
وأوضح بيان رسمي أن الأصول المالية للأشخاص السبعة وشركة العقارات جمدت، ولا يستطيع السبعة مغادرة البلاد أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى من كوسوفو.
ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على “حزب الله” الممثل بأعضاء في مجلس النواب.
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