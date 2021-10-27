استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم الأربعاء سفير لبنان لدى الدولة، وأبلغته احتجاجها واستنكارها الشديد على التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن.
وذكرت الوزارة أن تصريحات “قرداحي” تعد مهاترات، تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.
ووصفت التصريحات بالمشينة والمتحيزة، لافتة إلى أنها أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.
الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجًا على مهاترات “قرداحي”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-27
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم الأربعاء سفير لبنان لدى الدولة، وأبلغته احتجاجها واستنكارها الشديد على التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن.
وذكرت الوزارة أن تصريحات “قرداحي” تعد مهاترات، تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.
ووصفت التصريحات بالمشينة والمتحيزة، لافتة إلى أنها أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443
08:39 PM
“الخارجية” وصفت التصريحات بالمشينة والمتحيزة
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم الأربعاء سفير لبنان لدى الدولة، وأبلغته احتجاجها واستنكارها الشديد على التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن.
وذكرت الوزارة أن تصريحات “قرداحي” تعد مهاترات، تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.
ووصفت التصريحات بالمشينة والمتحيزة، لافتة إلى أنها أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.
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