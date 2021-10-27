عاجل.. المملكة السعودية تصنف جمعية "القرض الحسن" كيانًا إرهابيًا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

صنفت السعودية، اليوم الأربعاء، جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان، كيانًا إرهابيًا لارتباطها بأنشطة داعمة لـ"حزب الله".



ووفق وكالة الأنباء السعودية، قامت رئاسة أمن الدولة بالمملكة، اليوم، بتصنيف جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان، كياناً إرهابياً؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم "حزب الله" الإرهابي.

وتعمل الجمعية على إدارة أموال تنظيم "حزب الله" الإرهابي، وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية، وفق المصدر ذاته.

وقالت الوكالة السعودية "ستواصل المملكة العربية السعودية، العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم".

وشمل القرار السعودي، تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية "القرض الحسن" داخل المملكة، وحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.